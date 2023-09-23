​Гладилин прокомментировал отсутствие Джикии в составе «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия перестал попадать в стартовый состав команды, вот и в матче против «Динамо» капитана команды на поле не было. Валерий Гладилин считает, что еще рано делать выводы по этому поводу, но отметил, что у Джикии появился серьезный конкурент - Срджан Бабич.

- Можно ли говорить, что эпоха Джикии в «Спартаке» заканчивается? Нет, это преждевременно. Просто сейчас такое стечение обстоятельств. То, что он не попал в состав, — решение тренера, - цитирует слова Гладилина Газета.Ru.

В следующем, десятом туре российского чемпионата московскому «Спартаку» предстоит сыграть в Самаре с «Крыльями Советов».