​Гладилину понравилась победа «Спартака» над «Динамо»

Известный российский специалист Валерий Гладилин, в прошлом тренировавший московский «Спартак», доволен победой клуба в игре с московским «Динамо», ставшей центральным матчем очередного, девятого тура российской Премьер-лиги. «Красно-белые» победили с минимальным преимуществом, отомстив за неудачу в первом круге прошлого чемпионата - тогда, в шестом туре, лучше оказалось как раз «Динамо». Гладилину очень понравился главный матч тура.

- Очень понравилась игра! Встреча получилась равная, боевая, обе команды играли на победу. Игроки выложились по полной, и я думаю, все болельщики получили удовольствие от игры. Лучший игрок матча? Это Бонгонда, который и стал автором великолепного гола, - цитирует слова Гладилина Vprognoze.ru.