Голкипер «Динамо» Антон Шунин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» после дерби высказался о поражении от «Спартака».

- Перед матчем со «Спартаком» были реваншистские настроения? Не мешали они команде?

- Нет, не мешали. Мы готовились к матчу. Знали, что до этого крупно проиграли «Спартаку». Этот матч был принципиальным.

- Как прокомментируете пропущенный мяч. Были шансы спасти свои ворота?

- Я не помню, надо пересматривать этот эпизод. Как-то странно соперник вышел один на один и последовал удар. Это все, что помню.

- Сегодня ваш коллега Максименко, показалось, тащил абсолютно все. Как это прокомментируете?

- Задайте вопрос моему коллеге.

- Какие сложности сегодня доставил соперник?

- У нас было достаточно моментов, чтобы забить. В этом и была проблема, потому что если бы мы забили, то игра перевернулась бы. После матча мне кажется, что осталась какая-то недосказанность. Мы играли достаточно неплохо. «Спартак» действовал на контратаках, оборонялся и выбегал. У соперника достаточно много хороших атакующих футболистов, которые умеют и знают, как выходить из обороны. И дальше в штрафной они доставляли нам неудобства. Ну а мы со своей стороны пытались взломать «Спартак» и для этого у нас все было. Но чуть-чуть не повезло. Надо завтра разобрать на теории, посмотреть, что не получилось, потому что разобрать в любом случае есть что. Надо проделать работу над ошибками.

Елена Григорьевская