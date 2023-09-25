Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о прошедшем туре РПЛ.

- Какие события в этом туре можете выделить?

- Победу «Локомотива» над «Зенитом», естественно, и ничью ЦСКА с «Ростовом». Очередные эксперименты в исполнении Федотова не привели ни к чему хорошему. Он почти полностью перекроил защиту, и она не справилась со своими обязанностями. Зделар в роли центрального защитника себя не оправдал. Понятно, что это не его позиция, но можно вспомнить пас на Байрамяна, который чудом не забил в пустые ворота. А также ошибку Мухина, когда «Ростов» забивал третий мяч. Он не рассчитал свою позицию. Да и когда второй мяч ЦСКА пропускал, Чалов пришел на помощь, и не мог сориентироваться, как сыграть в защите. А все стояли и смотрели, что он будет делать. Эта несогласованность привела ко второму голу. Хотя то же самое можно сказать и про оборону «Ростова». Там тоже была куча несогласованных действий. То, что матч закончился 3:3 – еще хорошо. Счет мог быть крупнее.

- Как оцените игру новобранцев команды: Келлвена, Файзуллаева, Давилы?

- Судя по результатам, положительно. Келлвен забил, замкнув передачу Гайича, и отдал голевую передачу на Чалова. А Файзуллаев забил третий мяч. Когда он опускается в опорную зону – чувствует себя как рыба в воде. Это его позиция. Он оттуда и бьет, и отдает передачи, и забивает. На фланге от него мало толку. Давила хоть пока и не оправдывает надежд, но отметился голевым пасом на Файзуллаева.

- Если говорить о «Зените», председатель правления команды Александр Медведев устроил команде разнос после матча с «Локомотивом», заявив, что игроки не выкладывались. Вы верите, что такое могло быть?

- Конечно. До гола «Зенит» играл, двигался, но после перестал это делать, чем и воспользовался «Локомотив», причем, не прикладывая особых усилий. Футболисты перестали дорабатывать, выкладываться, думали, что на мастерстве еще забьют. А гости постепенно пришли в себя и стали создавать моменты. Во втором тайме вышел Глушенков, и это сыграло свою роль. Он и забил, и отдал голевой пас. После гола питерцы опять задвигались, включили скорости, завелись, но в концовке попались. Потом уже тяжело было включаться.

- «Зенит» в этом сезоне нельзя назвать стопроцентным фаворитом в золотой гонке?

- Тяжело постоянно искать мотивацию, когда ты несколько сезонов подряд становишься чемпионом.

- В чем феномен «Краснодара»? Команда уверенно лидирует в чемпионате.

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- Там собраны качественные футболисты. Ивич нашел систему, выстроил ее и пока она работает. Ребята почувствовали вкус побед. Надо смотреть, что будет дальше.

- Можно сказать, что залог успеха «быков» – игра в обороне, потому что команда мало пропускает и ни разу не проиграла?

- В обороне участвуют все. Если нападающий прессингует и заставляет соперника терять мяч впереди, понятно, что будет мало давления на оборону. Они играют компактно. И вперед передвигаются вместе, нет больших разрывов между линиями. Есть группа игроков, которая цепляется за мяч, выигрывает единоборства, ждет полузащиту, и очень активные крайние хавы. Это смотрится целостно.

- «Краснодар» показывает чемпионскую игру?

- Давайте дождемся хотя бы зимней паузы. Пока они сыграли только со «Спартаком» из лидеров. Но команда смотрится интересно и добивается результата.

- «Спартак» снова переиграл «Динамо». «Бело-голубые» в этом сезоне проигрывают только «Спартаку». Видите в этом некую закономерность?

- Игра была живая. Смотрелась на одном дыхании. Была куча моментов в обе стороны. Думаю, болельщики получили массу удовольствия, чего не скажешь о тренерах. Седых волос у них наверняка прибавилось, потому что каждую атаку можно было довести до логического завершения. У обеих команд хорошо налажены атакующие действия, но больше повезло «Спартаку».

Елена Григорьевская