Орещук: «Динамо» должно дать бой «Спартаку» после унизительного поражения в Кубке»

Бывший спортивный директор столичного «Динамо» Роман Орещук высказался о предстоящем матче против «Спартака» в матче девятого тура РПЛ.

«Мне кажется, «Динамо» должно дать бой «Спартаку» после унизительного поражения в Кубке. Обе команды не будут отсиживаться в обороне, футбол будет открытый. Мне кажется, что мы увидим много голов», — заявил эксперт в интервью Metaratings.ru. У Орещука нет сомнений в результативности матча, поскольку «Спартак» и «Динамо» не умеют играть от обороны.

Напомним, что матч девятого тура Российской премьер-лиги между московскими клубами пройдёт в субботу, 23 сентября. Стартовый свисток назначен на 19:00 по московскому времени.