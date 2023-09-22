Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орещук: «Динамо» должно дать бой «Спартаку» после унизительного поражения в Кубке»

22 Сентября 2023 • 14:06 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
23.09 19:00

Бывший спортивный директор столичного «Динамо» Роман Орещук высказался о предстоящем матче против «Спартака» в матче девятого тура РПЛ.

«Мне кажется, «Динамо» должно дать бой «Спартаку» после унизительного поражения в Кубке. Обе команды не будут отсиживаться в обороне, футбол будет открытый. Мне кажется, что мы увидим много голов», — заявил эксперт в интервью Metaratings.ru. У Орещука нет сомнений в результативности матча, поскольку «Спартак» и «Динамо» не умеют играть от обороны.

Напомним, что матч девятого тура Российской премьер-лиги между московскими клубами пройдёт в субботу, 23 сентября. Стартовый свисток назначен на 19:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Роман Орещук
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
23.09.23 в 14:00
Крылья Советов Крылья Советов
Сочи Сочи
2.13 3.90 3.30
Видео
23.09.23 в 16:30
Балтика Балтика
Ахмат Ахмат
2.65 3.60 2.65
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Сентября
16:16 · Россия. Премьер-лига
Кечинов объяснил, почему ждёт победы «Спартака» над «Динамо»
16:15 · Россия. Премьер-лига
​22-летнему колумбийцу грозит тюремный срок после приезда на просмотр в топ-клуб России
16:04 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: Победа над «Динамо» пойдёт «Спартаку» на пользу в плане психологии
15:45 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов: «Романцев точно не возглавит «Спартак»
15:28 · Россия. Премьер-лига
​Сухина покинул «Факел» официально
15:26 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «В матче «Спартак» — «Динамо» обороняться никто не будет»
15:10 · Россия. Премьер-лига
Смирнов: «У Абаскаля хорошие идеи, но не хватает стабильности»
15:00 · Россия. Премьер-лига
Булыкин рассказал, от чего зависит возможное назначение Черчесова в «Локомотив»
14:58 · Россия. Премьер-лига
Гранат оценил матч «Спартака» и «Динамо» в девятом туре РПЛ
14:54 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Смирнов рассказал, почему выбрал «Спартак», а не ЦСКА
14:39 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Краснодара» Пикущак: «Уровень РПЛ упал по качеству игроков»
14:36 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Пари НН»: «У нас хорошие отношения с «Зенитом»
14:25 · Россия. Премьер-лига
​Рианчо - о Кокорине: «На Кипре слабая конкуренция» эксклюзив
14:19 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Успех «Спартака» в Нижнем — огромная заслуга полевого арбитра» 1
14:14 · Россия. Премьер-лига
Барбоза положительно оценил трансферную кампанию «Спартака»
Все новости
Рекомендуем