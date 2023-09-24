Сёмин считает, что «Спартаку» повезло в дерби с «Динамо»

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин поделился комментарием о результате минувшего столичного дерби, в котором «Спартак» переиграл «Динамо».

Встреча девятого тура чемпионата России завершилась минимальной победой «красно-белых» – 1:0.

«Хорошая игра. Было очень много хороших моментов, комбинаций. На мой взгляд, больше все‑таки повезло «Спартаку», потому что у «Динамо» тоже достаточно много моментов», — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».

Специалист признался, что ему понравился матч, но ничья стала бы закономерным результатом в этом поединке.

Стоит сказать, что совсем скоро «Спартак» и «Динамо» снова сыграют между собой, но уже в рамках Кубка России. Встреча пройдет 4 октября.