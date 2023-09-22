Кристофер Мартинс — о травме Литвинова: Это серьёзная потеря для «Спартака»

Хавбек московского «Спартака» Кристофер Мартинс прокомментировал травму своего одноклубника Руслана Литвинова.

«Конечно, для нас это серьезная потеря, но у нас сильная команда, где каждый готов подстраховать друг друга. Желаю Руслану как можно скорее восстановиться. Это очень важный для нас футболист», — заявил Мартинс пресс-службе «красно-белых».

Напомним, 22-летний Литвинов пропустил два последних матча «Спартака» из-за повреждения. Всего на счету футболиста в текущем сезоне восемь игр за столичный клуб.

Предстоящий матч «Спартака» состоится в субботу, 23 сентября. Соперником команды Гильермо Абаскаля станет «Динамо». Старт поединка 9-го тура РПЛ запланирован на 19:00 по мск.