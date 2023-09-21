Гладилин: Пока Абаскаль не определит костяк — результаты «Спартака» не улучшатся

Экс-тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о том, что защитник «красно-белых» Георгий Джикия потерял место в стартовом составе.

«Мне кажется, что Абаскаль сам запутался, кто у него основной игрок, а кто игрок ротации. Пока не будет определен костяк команды – ничего хорошего ждать от результатов «Спартака» не нужно», — приводит слова Гладилина Vprognoze.

В текущем сезоне 29-летний футболист появился на поле в восьми матчах с учетом всех турниров, в которых получил две желтые карточки.

После восьми туров «Спартак» имеет в своей копилке 13 очков и располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России.