Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», полузащитник «Спартака» Роман Зобнин готов принять участие в матче девятого тура РПЛ против «Динамо».

Напомним, Зобнин был заменён по ходу встречи восьмого тура РПЛ против «Сочи» (1:0). Позже футболист прошёл МРТ, которое не выявило у него серьёзной травмы.

В текущем сезоне 29-летний полузащитник провёл за «красно-белых» 10 матчей, в которых отметился одним забитым голом.

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится в субботу, 23 сентября. Начало — в 19:00 по московскому времени. Отметим, что на сегодняшний день «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от четвёртых «бело-голубых» на два очка.