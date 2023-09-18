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Орлов в восторге от новичка обороны «Спартака»

18 Сентября 2023 • 22:46 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
23.09 19:00

Известный комментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов в восторге от новичка московского «Спартака», сербского центрального оборонца Срджана Бабича. Футболист перебрался летом в Москву из Испании, где выступал за «Альмерию».

«Вот Бабич мне очень понравился! Смотрел его игру за сборную Сербии, вокруг него и надо строить оборону. По сравнению с ним, Джикия – Вторая лига. «Спартак» нашёл одного хорошего защитника, но надо ещё искать», - сказал Орлов «РБ Спорту».

Напомним, в минувшие выходные Бабич принёс своим голом «Спартаку» победу над «Сочи» дома. Ценность голу придаёт то, что он был забит на последних минутах игры.

Борис Игнатьев: Бабич безупречно сыграл с «Сочи»

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Геннадий Орлов Георгий Джикия Срджан Бабич
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