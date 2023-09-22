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Булыкин: «Спартак» — небольшой фаворит в игре с «Динамо»

22 Сентября 2023 • 11:30 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
23.09 19:00

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча девятого тура РПЛ, в котором «бело-голубые» встретятся со «Спартаком».

По мнению эксперта, «красно-белые» являются небольшими фаворитами предстоящей встречи, в которой Булыкин ожидает увидеть большое количество забитых мячей.

«Думаю, что «Спартак» — небольшой фаворит в этой игре, нас ждёт яркое дерби, где, мне кажется, будет много забитых мячей. Это будет классная игра, также интересно посмотреть, сможет ли «Динамо» взять реванш за поражение в Кубке», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится завтра, 23 сентября. Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Дмитрий Булыкин
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