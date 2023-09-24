Андрей Коновалов: «Спартак» был ближе к победе»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Коновалов высказался об итогах матча девятого тура Российской премьер-лиги против «Динамо».

«Спартак» создал моменты поярче. Они были более голевыми. «Динамо» тоже создавало опасность, но не забило. Так что «Спартак» был ближе к победе, думаю», — приводит слова эксперта «Матч ТВ». По мнению Коновалова, яркое начало матча в исполнении «красно-белых» дало надежду на яркий матч, что не воплотилось в дальнейших и более осторожных действиях команды Гильермо Абаскаля.

Напомним, что «Спартак» выиграл матч девятого тура Премьер-лиги с минимальным счётом. Единственный мяч забил Тео Бонгонда.