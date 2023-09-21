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Масалитин: «В дерби шансы равные, и «Динамо», и «Спартак» непредсказуемы» эксклюзив

21 Сентября 2023 • 16:45 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
23.09 19:00

Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о матче «Спартак» - «Динамо».

- В следующем туре будет несколько интересных встреч. Прежде всего, это столичное дерби «Спартак» - «Динамо». Можно ли назвать «красно-белых» фаворитами?

- Нет. В обеих командах идет перестройка. Если у «Динамо» она более-менее подходит к концу, то Абаскаль пока к основному составу вообще не пришел. В каждом матче мы видим новые сочетания, новых футболистов. Отсюда невыразительная игра и результат.

- Но, тем не менее, «Спартак» одержал две победы в двух последних матчах.

- Все-таки игроки собраны там квалифицированные. Просто их надо поставить на свое место. В этом и заключается мастерство тренера. Сейчас взяли левоногого Бабича на место Джикии. А практика показывает, что два левоногих футболиста не могут играть в старте. Тем более Бабич забил уже два гола.

- Он вытеснил Джикию из состава?

- Думаю, Абаскаль был недоволен формой Джикии, поэтому и взял новичка. Но непонятно, как Георгий на это отреагирует. На протяжении долгих лет он был лидером и капитаном команды. Может, начнется какое-то волнение. Кроме того, Абаскаль взял Бонгонда и Медину на одно место. Стал использовать Хесуса в середине. Идут поиски оптимального состава, а тем временем «Спартак» теряет очки, и нет целостности в игре.

- У «Динамо» не все гладко: в последних двух матчах команда не смогла выиграть.

- Там идет перестройка. Личка пришел не так давно. Надо чуть-чуть потерпеть, хотя бы до зимней паузы. Так не бывает, чтобы пришел тренер и сразу все наладилось. Хотя моментами команда играет хорошо. Но сзади не так все гладко.

- То есть в дерби шансы равные?

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- Да. И «Динамо», и «Спартак» непредсказуемы. Вот недавно вышли команды на кубок, красно-белые сразу оглушили «Динамо» своей агрессией, назабивали кучу голов. Кто на это рассчитывал?

Елена Григорьевская

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СПАРТАК МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
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