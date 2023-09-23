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Классен не попал в заявку «Спартака» на матч с «Динамо» — у игрока нет травмы

23 Сентября 2023 • 18:20 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Динамо Москва
1-й тайм

Защитник московского «Спартака» Леон Классен не стал комментировать своё отсутствие в заявке команды на предстоящее дерби с «Динамо».

«Есть ли у меня повреждение? У меня все нормально», — заявил Классен «Спорт-Экспрессу».

На уточняющие вопросы о том, почему он не сыграет с «Динамо», Классен отвечать отказался.

Напомним, футболист вышел в стартовом составе в минувшем кубковом матче с «Пари НН» (3:0). Он провел на поле все 90 минут и отметился одним забитым мячом.

Игра девятого тура чемпионата России «Спартак» - «Динамо» состоится сегодня, 23 сентября. Не пропустите текстовую трансляцию встречи, которая должна будет стартовать в 19:00 по столичному времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леон Классен
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