Классен не попал в заявку «Спартака» на матч с «Динамо» — у игрока нет травмы

Защитник московского «Спартака» Леон Классен не стал комментировать своё отсутствие в заявке команды на предстоящее дерби с «Динамо».
«Есть ли у меня повреждение? У меня все нормально», — заявил Классен «Спорт-Экспрессу».
На уточняющие вопросы о том, почему он не сыграет с «Динамо», Классен отвечать отказался.
Напомним, футболист вышел в стартовом составе в минувшем кубковом матче с «Пари НН» (3:0). Он провел на поле все 90 минут и отметился одним забитым мячом.
Игра девятого тура чемпионата России «Спартак» - «Динамо» состоится сегодня, 23 сентября. Не пропустите текстовую трансляцию встречи, которая должна будет стартовать в 19:00 по столичному времени.
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