Вратарь «Динамо» Лещук: «Краснодар» — довольно удобный соперник»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук поделился мнением о матчах против «Краснодара».

Напомним, вчера, 19 сентября, «бело-голубые» уступили «быкам» в матче группового этапа Кубка России (1:1, 2:4 — пен).

Лещук назвал «Краснодар» удобным соперником, с которым приятно играть.

«На самом деле, «Краснодар» — довольно удобный соперник. Играть с такими командами приятно, они демонстрируют атакующий футбол, как и мы», — цитирует Лещука «Матч ТВ».

Свой следующий матч «Динамо» проведёт 23 сентября против «Спартака». Отметим, что после восьми туров РПЛ «бело-голубые» занимают четвёртое место в турнирной таблице, набрав 15 очков.