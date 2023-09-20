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Вратарь «Динамо» Лещук: «Краснодар» — довольно удобный соперник»

20 Сентября 2023 • 10:59 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
23.09 19:00

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук поделился мнением о матчах против «Краснодара».

Напомним, вчера, 19 сентября, «бело-голубые» уступили «быкам» в матче группового этапа Кубка России (1:1, 2:4 — пен).

Лещук назвал «Краснодар» удобным соперником, с которым приятно играть.

«На самом деле, «Краснодар» — довольно удобный соперник. Играть с такими командами приятно, они демонстрируют атакующий футбол, как и мы», — цитирует Лещука «Матч ТВ».

Свой следующий матч «Динамо» проведёт 23 сентября против «Спартака». Отметим, что после восьми туров РПЛ «бело-голубые» занимают четвёртое место в турнирной таблице, набрав 15 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Динамо Москва Игорь Лещук
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