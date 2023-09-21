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Мостовой: «Спартак» провёл хорошую работу на рынке, это нужно отметить»

21 Сентября 2023 • 12:00 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
23.09 19:00

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о летней трансферной кампании московского клуба.

По мнению эксперта, «Спартак» провёл хорошую работу на рынке, подписав футболистов, которые смогли стать одними из лучших в РПЛ.

«Спартак» провёл хорошую работу на рынке, это нужно отметить. Сейчас эти ребята одни из лучших в РПЛ. Бонгонда стал показывать себя ещё с самых первых матчей, Бабич за четыре игры забил два гола, у нас нападающие многие столько забить не могут», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, минувшим летом в «Спартак» перешили защитники Срджан Бабич и Олег Рябчук, полузащитник Хесус Медина, а также нападающий Тео Бонгонда.

После восьми туров РПЛ «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 13 очков. Свой ближайший матч «Спартак» проведёт 23 сентября против «Динамо». Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой
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