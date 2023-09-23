​Дуарте и Бабич – в основе «Спартака» на дерби с «Динамо»

В субботу вечером в рамках девятого тура Российской премьер-лиги пройдёт дерби между «Спартаком» и «Динамо». Наставник «красно-белых» Гильермо Абаскаль решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Селихов, Дуарте, Бабич, Хлусевич, Денисов, Пруцев, Мозес, Мартинс, Бонгонда, Промес, Соболев.

Матч между «Спартаком» и «Динамо» начнётся в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что после восьми туров «Спартак» занимает только шестое место в турнирной таблице. При этом от лидера Премьер-лиги московская команда отстаёт всего лишь на пять зачётных баллов.