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​Дуарте и Бабич – в основе «Спартака» на дерби с «Динамо»

23 Сентября 2023 • 17:49 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Динамо Москва
1-й тайм

В субботу вечером в рамках девятого тура Российской премьер-лиги пройдёт дерби между «Спартаком» и «Динамо». Наставник «красно-белых» Гильермо Абаскаль решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Селихов, Дуарте, Бабич, Хлусевич, Денисов, Пруцев, Мозес, Мартинс, Бонгонда, Промес, Соболев.

Матч между «Спартаком» и «Динамо» начнётся в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что после восьми туров «Спартак» занимает только шестое место в турнирной таблице. При этом от лидера Премьер-лиги московская команда отстаёт всего лишь на пять зачётных баллов.  

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Спартак Москва
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