Баженов поделился мнением о матче «Спартака» и «Динамо» в РПЛ

Бывший футболист столичного «Спартака» Никита Баженов поделился прогнозом на матч девятого тура РПЛ против «Динамо».

«Этот один из тех матчей, который стоит особняком – дерби, две принципиальные команды, каждая хочет победить. И хочется увидеть дисциплинированный, размашистый, открытый, с голевыми моментами футбол, который понравится зрителям», — заявил экс-нападающих «красно-белых» в интервью «РБ Спорт». Также эксперт отметил, что подопечные Марцела Лички не позволят сопернику повторить сценарий кубкового матча, который закончился в августе со счётом 4:1.

Напомним, что принципиальный матч в рамках чемпионата пройдёт в субботу, 23 сентября. Стартовый свисток матча запланирован на 19:00 по московскому времени.