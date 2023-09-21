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Баженов поделился мнением о матче «Спартака» и «Динамо» в РПЛ

21 Сентября 2023 • 12:01 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
23.09 19:00

Бывший футболист столичного «Спартака» Никита Баженов поделился прогнозом на матч девятого тура РПЛ против «Динамо».

«Этот один из тех матчей, который стоит особняком – дерби, две принципиальные команды, каждая хочет победить. И хочется увидеть дисциплинированный, размашистый, открытый, с голевыми моментами футбол, который понравится зрителям», — заявил экс-нападающих «красно-белых» в интервью «РБ Спорт». Также эксперт отметил, что подопечные Марцела Лички не позволят сопернику повторить сценарий кубкового матча, который закончился в августе со счётом 4:1.

Напомним, что принципиальный матч в рамках чемпионата пройдёт в субботу, 23 сентября. Стартовый свисток матча запланирован на 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Никита Баженов
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СПАРТАК МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
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