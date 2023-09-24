Гафин: «Спартак» тянул время

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался после матча со «Спартаком» в девятом туре чемпионата России.

«Красно-белые» вышли победителями из столичного дерби, забив один единственный мяч на седьмой минуте.

«Футболисты «Спартака» лежали и вдвоем, и втроем. Они тянули время. Добавленных пяти минут недостаточно относительно того времени, которое было убито спартаковцами», — заявил функционер «Спорт-Экспрессу».

На данный момент «бело-голубые» занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, однако могут опуститься ниже после окончания остальных игр девятого тура.