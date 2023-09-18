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Рианчо: Абаскаль не станет врать о здоровье игрока, это честный тренер

18 Сентября 2023 • 19:27 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
23.09 19:00

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на ситуацию с полузащитником «красно-белых» Русланом Литвиновым.

Ранее наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что Литвинов уехал в сборную с травмой, но там он провел полноценный матч с Катаром (1:1). Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что от «Спартака» по Литвинову никаких рекомендаций не поступало.

«Не думаю, что Абаскаль станет врать о здоровье своего игрока. Возможно, между ним и тренерским штабом сборной возникло недопонимание. Абаскаль — честный тренер, он искренне переживает за «Спартак», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

На счету «Спартака» 13 набранных очков в восьми матчах. На данный момент «красно-белые» располагаются на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сборная России Рауль Рианчо Руслан Литвинов Гильермо Абаскаль
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