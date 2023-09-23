Ловчев назвал точный счёт дерби «Спартак» - «Динамо»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев высказался о предстоящем столичном дерби между «красно-белыми» и «Динамо».

«Игра будет интересной, с голами. Хоть «Спартак» и создает больше голевых моментов, думаю, в этот раз соперники забьют по одному мячу и разойдутся миром. Ставлю на ничью – 1:1», — заявил Ловчев «Плеймейкеру».

Матч 9-го тура чемпионата России «Спартак» - «Динамо» состоится 23 сентября и должен будет стартовать в 19:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию встречи, которую проведет портал LiveResult.

Добавим, что перед стартом поединка «бело-голубые» на два очка опережают команду Гильермо Абаскаля в турнирной таблице РПЛ, занимая четвертое место. «Спартак» находится на шестой строчке.

Любопытная теория: Дерби «Спартака» и «Динамо» может закончиться со счётом 4:4