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Барбоза: «Карраскалю нужно время, чтобы подстроиться под футбол Лички»

23 Сентября 2023 • 14:12 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
Через 3 ч. 29 мин.

Португальский агент Паулу Барбоза высказался об игре новичка «Динамо» Хорхе Карраскаля.

«Карраскаль еще не полностью адаптировался. Ему нужно время, чтобы подстроиться под футбол Марцела Лички. Думаю, Карраскаль еще обязательно заявит о себе в «Динамо», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, колумбийский хавбек пополнил состав «Динамо» прошедшим летом, перебравшись из ЦСКА.

В текущем сезоне 25-летний Карраскаль принял участие в четырех матчах в составе «бело-голубых» и не отметился результативными действиями.

23 сентября «Динамо» встретится со «Спартаком» в матче девятого тура РПЛ. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию события, которое стартует в 19:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Паулу Барбоза Хорхе Карраскаль
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