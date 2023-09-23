Барбоза: «Карраскалю нужно время, чтобы подстроиться под футбол Лички»

Португальский агент Паулу Барбоза высказался об игре новичка «Динамо» Хорхе Карраскаля.

«Карраскаль еще не полностью адаптировался. Ему нужно время, чтобы подстроиться под футбол Марцела Лички. Думаю, Карраскаль еще обязательно заявит о себе в «Динамо», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, колумбийский хавбек пополнил состав «Динамо» прошедшим летом, перебравшись из ЦСКА.

В текущем сезоне 25-летний Карраскаль принял участие в четырех матчах в составе «бело-голубых» и не отметился результативными действиями.

23 сентября «Динамо» встретится со «Спартаком» в матче девятого тура РПЛ. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию события, которое стартует в 19:00 по мск.