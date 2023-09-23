​Промес будет капитаном «Спартака» в дерби с «Динамо»

В субботу вечером внимание всей футбольной России будет сосредоточено на московском дерби между «Спартаком» и «Динамо». В стартовом составе «красно-белых» на игру не оказалось Георгия Джикии и Романа Зобнина – защитник и полузащитник начнут поединок на скамейке запасных. В отсутствие этих футболистов с капитанской повязкой на поле выйдет нападающий Квинси Промес.

Стартовый свисток в дерби между «Спартаком» и «Динамо» прозвучит в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.