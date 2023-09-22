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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Червиченко допускает победу «Спартака» над «Динамо»

22 Сентября 2023 • 18:31 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
Через 23 ч. 32 мин.

Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака», ответил на вопрос, может ли «Спартак» прервать серию «Динамо» без поражений в Премьер-лиге.

«Всё может быть. «Спартак» - команда непредсказуемая. Они могут и обыграть «Динамо», и проиграть. Загадывать или прогнозировать матчи нынешнего «Спартака» - неблагодарное дело», - приводит слова Червиченко Sport24.

Отметим, что «Динамо» начало новый чемпионат России с поражения от «Краснодара» (1:3). С тех пор в Премьер-лиге команда Марцела Лички не проигрывала, отпраздновав четыре победы при трёх ничьих.

Матч между «Спартаком» и «Динамо» на «Открытие Арене» начнётся 23 сентября в 19:00 по московскому времени.

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