Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Валерий Кечинов: «Игра с «Динамо» получилась упорная, но «Спартаку» повезло больше» эксклюзив

24 Сентября 2023 • 12:02 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Динамо Москва
окончен

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над «Динамо» (1:0) в матче 9-го тура РПЛ.

- Как вам вчерашний матч? Он дался «Спартаку» не так легко, как кубковый.

- Да, была совсем другая игра, как и уровень сопротивления. «Спартаку» больше повезло, потому что он распорядился своим моментом, когда Бонгонда забил мяч. У «Динамо» тоже были хорошие моменты, когда они попали в крестовину, и когда Селихов уже не реагировал и мяч пролетел в сантиметрах от штанги. Поэтому игра получилась упорная.

- Все в восторге от голевого паса Соболева. Некоторые даже считают, что его роль в голе больше, чем у Бонгонды. Как вам этот пас?

- Отличный пас. Он разобрался, и одним касанием в тяжелой ситуации отправил мяч Бонгонда. Саша здорово подстроился под этот мяч, хотя было непросто.

- Максименко провел блестящий матч, тащил все. Согласны с тем, что он в этом сезоне прибавил?

- Он мне всегда нравился. Не могу сказать, что Саша сбавлял. Другое дело, что когда ты то играешь, то не играешь, это не прибавляет уверенности в собственных силах. Поэтому так и казалось, что он сбавлял. Просто Селихов хорошо играл.

- Этот матч показал, что Георгий Джикия - теперь игрок запаса, ведь команда без него уже не первую встречу не пропускает?

- Я не вижу ничего такого, если бы играли два центральных левоногих защитника. А для тренера это почему-то принципиально.

- То есть вы понимаете, почему Абаскаль предпочитает ставить Дуарте, а не Джикию?

Реклама


- На мой взгляд, Джикия сильнее Дуарте, даже в своем нынешнем состоянии, потому что говорят, что у него что-то не в порядке. Но я этого не вижу.

- Многие говорят, что Дуарте прибавил. Согласны?

- Да. Он стал понадежнее. Вчера, правда, привез один стопроцентный момент. А если бы «Динамо» забило? Опять бы говорили, что он не соответствует уровню «Спартака». Просто повезло, что гости его не реализовали. У защитника должна быть стопроцентная надежность, концентрация, но такого у Дуарте нет. Он может сделать один подкат и вырвать мяч у соперника с мясом, а потом произойдет простая ситуация, в которой можно выбить мяч, и тебе никто ничего не скажет. А у него срезается мяч, полузащитник «Динамо» спокойно его обкрадывает, бьет по воротам и чудом промахивается. Поэтому если будут играть Бабич и Джикия, будет только лучше.

- А про Бабича можно сказать, что он супер надежный защитник?

- Пока он играет надежно, команда не пропускает. Плюс он еще и забивает. Пока все идет как нельзя лучше для него.

- Как считаете, «Динамо» удалось решить проблему с Промесом или просто повезло, что он не забил?

- Конечно, повезло. Можно вспомнить два его великолепных момента. Возможно, Промесу не хватило силенок в завершающей стадии. А так Квинси на данный момент самый сильный футболист в РПЛ, на мой взгляд.

- За последние два месяца «Динамо» проиграло только два раза – в чемпионате и Кубке и оба раза «Спартаку». Чем «Спартак» так неудобен?

- Это бывает. Неудобная команда. В первом матче на кубок «Спартак» просто разорвал «Динамо», а вчера, возможно, «бело-голубые» не забивали, потому что есть какой-то психологический момент.

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Валерий Кечинов Александр Селихов Тео Бонгонда Георгий Джикия Александр Максименко Александр Соболев Срджан Бабич Алексис Дуарте Квинси Промес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
24.09.23 в 14:00
Пари НН Пари НН
Оренбург Оренбург
2.23 3.40 3.50
Видео
24.09.23 в 16:30
Зенит Зенит
Локомотив Москва Локомотив Москва
1.47 4.80 7.00
Видео
24.09.23 в 19:00
Ростов Ростов
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.30 3.70 2.19
Видео
24.09.23 в 19:00
Краснодар Краснодар
Урал Урал
1.67 4.00 5.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Сентября
12:11 · Россия. Премьер-лига
Корниленко: «Рахманович полностью адаптировался, понял требования тренерского штаба»
12:09 · Россия. Премьер-лига
Чавес рассказал об адаптации в «Динамо»
12:07 · Россия. Премьер-лига
Прогноз на матч «Факел» - «Рубин» от Бубнова
11:57 · Россия. Премьер-лига
Сергеев - об игре с «Локомотивом»: «Сейчас это самый важный матч для «Зенита»
11:56 · Россия. Премьер-лига
Ловчев выбрал лучшего игрока «Спартака» в дерби с «Динамо»
11:55 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Зенита» Сергеев: «У Дзюбы и Изидора будет особая мотивация»
11:49 · Россия. Премьер-лига
Глава РПЛ: «Зимний кубок пройдёт в феврале в Абу-Даби»
11:45 · Россия. Премьер-лига
Гафин: «Желаю Захаряну заиграть в старте «Реал Сосьедада»
11:40 · Россия. Премьер-лига
Умяров: «Получилось перезагрузиться во время паузы на сборные, выдохнули»
11:33 · Россия. Премьер-лига
Алаев: «Краснодар» заслуженно занимает своё место»
11:28 · Россия. Премьер-лига
Корниленко — об игре с «Сочи»: Салтыков провёл не лучший свой матч
11:27 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Я полностью уверен в том, что «Зенит» обыграет «Локомотив»
11:17 · Россия. Премьер-лига
Кайо пропустит матч «Краснодара» с «Уралом»
11:12 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Бабич — просто топ, неудивительно, что он усадил на скамейку Джикию»
11:12 · Россия. Премьер-лига
Колосков - об игре «Спартака» и «Динамо»: «На уровне лучших матчей в Европе»
Все новости
Рекомендуем