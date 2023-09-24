Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над «Динамо» (1:0) в матче 9-го тура РПЛ.

- Как вам вчерашний матч? Он дался «Спартаку» не так легко, как кубковый.

- Да, была совсем другая игра, как и уровень сопротивления. «Спартаку» больше повезло, потому что он распорядился своим моментом, когда Бонгонда забил мяч. У «Динамо» тоже были хорошие моменты, когда они попали в крестовину, и когда Селихов уже не реагировал и мяч пролетел в сантиметрах от штанги. Поэтому игра получилась упорная.

- Все в восторге от голевого паса Соболева. Некоторые даже считают, что его роль в голе больше, чем у Бонгонды. Как вам этот пас?

- Отличный пас. Он разобрался, и одним касанием в тяжелой ситуации отправил мяч Бонгонда. Саша здорово подстроился под этот мяч, хотя было непросто.

- Максименко провел блестящий матч, тащил все. Согласны с тем, что он в этом сезоне прибавил?

- Он мне всегда нравился. Не могу сказать, что Саша сбавлял. Другое дело, что когда ты то играешь, то не играешь, это не прибавляет уверенности в собственных силах. Поэтому так и казалось, что он сбавлял. Просто Селихов хорошо играл.

- Этот матч показал, что Георгий Джикия - теперь игрок запаса, ведь команда без него уже не первую встречу не пропускает?

- Я не вижу ничего такого, если бы играли два центральных левоногих защитника. А для тренера это почему-то принципиально.

- То есть вы понимаете, почему Абаскаль предпочитает ставить Дуарте, а не Джикию?

Реклама

- На мой взгляд, Джикия сильнее Дуарте, даже в своем нынешнем состоянии, потому что говорят, что у него что-то не в порядке. Но я этого не вижу.

- Многие говорят, что Дуарте прибавил. Согласны?

- Да. Он стал понадежнее. Вчера, правда, привез один стопроцентный момент. А если бы «Динамо» забило? Опять бы говорили, что он не соответствует уровню «Спартака». Просто повезло, что гости его не реализовали. У защитника должна быть стопроцентная надежность, концентрация, но такого у Дуарте нет. Он может сделать один подкат и вырвать мяч у соперника с мясом, а потом произойдет простая ситуация, в которой можно выбить мяч, и тебе никто ничего не скажет. А у него срезается мяч, полузащитник «Динамо» спокойно его обкрадывает, бьет по воротам и чудом промахивается. Поэтому если будут играть Бабич и Джикия, будет только лучше.

- А про Бабича можно сказать, что он супер надежный защитник?

- Пока он играет надежно, команда не пропускает. Плюс он еще и забивает. Пока все идет как нельзя лучше для него.

- Как считаете, «Динамо» удалось решить проблему с Промесом или просто повезло, что он не забил?

- Конечно, повезло. Можно вспомнить два его великолепных момента. Возможно, Промесу не хватило силенок в завершающей стадии. А так Квинси на данный момент самый сильный футболист в РПЛ, на мой взгляд.

- За последние два месяца «Динамо» проиграло только два раза – в чемпионате и Кубке и оба раза «Спартаку». Чем «Спартак» так неудобен?

- Это бывает. Неудобная команда. В первом матче на кубок «Спартак» просто разорвал «Динамо», а вчера, возможно, «бело-голубые» не забивали, потому что есть какой-то психологический момент.

Елена Григорьевская