Мостовой: «В матче «Спартак» — «Динамо» обороняться никто не будет»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о предстоящем матче девятого тура РПЛ, в котором «красно-белые» примут на своём поле «Динамо».

По мнению специалиста, в этой игре нет фаворита, так как команды равны не только по игре, но и имеют почти одинаковое количество очков в турнирной таблице.

«Для меня нет фаворита. С учётом того, что все команды выровнялись по игре и в таблице тоже. Обороняться никто не будет. Тем более, какой смысл обороняться, если футболисты обеих команд умеют играть в атаку и забивать», — приводит слова Мостового Metaratings.

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится завтра, 23 сентября. Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.