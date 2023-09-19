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Гладилин: «Если «Спартак» выиграет у «Динамо», то будет претендовать на медали» эксклюзив

19 Сентября 2023 • 21:00 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
23.09 19:00

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о перспективах «красно-белых».

- Бабич вытеснил Джикию из основы, как считаете?

- Это решает тренер. Надо знать его взгляды. Пусть Абаскаль поймает игру команды, потому что ее пока нет. Может быть, две последние победы придадут уверенности ребятам. Они вытащили матч с «Сочи», и сегодня победа далась не так легко.

- Если «Спартак» потеряет Мелешина из-за травмы, получается, что Соболеву нет альтернативы?

- У «Спартака» столько хороших игроков атаки, что можно спокойно перестроить игру и на вариант без центрального нападающего. Можно сыграть в быстрого форварда или в два нападающих. Примеров много. Допустим, «Рома» играла вообще без нападающего и боролась за чемпионство. Это уж как поставить игру команде. Если Абаскаль не видит игру без центрального нападающего – то это будет проблемой. Но мне кажется, не стоит зацикливаться на какой-то одной схеме.

- Следующий матч у «красно-белых» с «Динамо». Для вас он будет показательным?

- Это будет борьба. Если «Спартак» выиграет, то будет претендовать на медали. А если проиграет, то появятся очень большие проблемы.

- Но «Динамо» в последних двух матчах не побеждало. У этой команды тоже не все в порядке.

- На Кубок «бело-голубые» сыграли вничью и уступили в серии пенальти. У всех есть нюансы. Но у «Динамо» хороший тренер. У команды поставленная игра, и она идет правильным путем. Я не сомневаюсь, что это будет очень тяжелый матч. Если «Спартак» зацепит ничью, то это будет хороший результат, даже несмотря на то, что он будет играть дома.

Елена Григорьевская

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Спартак Москва Валерий Гладилин
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