Ветеран «Спартака» Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча с «Динамо».

- Кто в дерби является для вас фаворитом?

- Его точно нет, хотя «Спартак» в последних матчах с «Динамо» играл неплохо. Но в чемпионате у команды есть свои проблемы. А что касается гостей, то после кубкового матча с «Краснодаром» тоже можно говорить, что у них не все в порядке. Так что к сегодняшней игре соперники подходят в равном положении. Выиграть может любой.

- Допускаете вероятность повторения сценария недавнего кубкового матча?

- Все возможно. Но и «Динамо» может преподнести сюрприз. Я бы не стал отталкиваться от той игры.

- Как относитесь к тому, что Бабич вытеснил из состава Джикию? Все-таки это лидер команды?

- По игре вопросов нет. Но они есть у меня к Дуарте. Тут имеются проблемы. Дуарте сейчас играет с Бабичем, а я бы с новичком попробовал в паре именно Джикию. Это было бы гораздо интереснее. Но Абаскаль смотрит на эти моменты, значит, на сегодня Джикия уступает. Он немного сдал. Не знаю, чем это вызвано. Может быть, что-то с тренером у него произошло, а может Абаскаль хочет встряхнуть Георгия конкуренцией. Но это опытный футболист, и он спокойно может играть в составе.

- «Спартак» одержал две победы в двух последних матчах, причем сухие. Можно ли сказать, что игра в обороне у команды налаживается?

- Мы видим, что «Спартак» много времени этому уделяет. Раньше мы видели, что защитники много времени проводили в атаках, и это было непонятно для меня. Тем более, команда и так хорошо играла в нападении. А сейчас Абаскаль ставить грань игрокам обороны. Команда не закрывается, но при обороне появилась какая-то система. Она сейчас проглядывается. То есть задача отстоять свои ворота стоит четко.

- Учитывая постоянную ротацию состава, которая идет у «Спартака», насколько гостям будет трудно готовиться к этой игре?

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- Во многих вещах мы вообще не понимали Абаскаля. И он потом признался, что ошибался в некоторых позициях, когда много доверял игрокам, которые, по моему мнению, этого не заслуживали. Но тренер все-таки это признал и сейчас ротацией он хочет найти ключ к своим мыслям, хотя многие специалисты отмечают, что тренер очень много экспериментирует. Он должен определиться, учитывая все нюансы тренировок и состояния футболистов. Например, Зобнину он много доверял, хотя у Романа бывали матчи, когда игра у него не шла.

- То есть «Динамо» может тоже запутаться в составе соперника при подготовке?

- По крайней мере, гости знают определенные позиции у соперника. Но некоторые, угадать практически невозможно. Хотя у «бело-голубых» тоже есть свои проблемы.

- Какой итог матча кажется вам наиболее вероятным?

- В связи с тем, что «Спартаку» удаются матчи с «Динамо», я бы спрогнозировал победу хозяев со счетом 2:1.

- То есть «Спартак» пропустит?

- Да. У «Динамо» есть ребята, которые могут исполнять моменты. Есть штрафные, стандарты, пенальти, и все это может произойти.

Елена Григорьевская