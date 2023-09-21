Бывший тренер «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о дерби со «Спартаком».

- С оптимизмом смотрите на дерби, или есть волнение за результат для «Динамо»?

- Очень хочу надеяться, что результат окажется положительным для гостей, что команде удастся показать все лучшее, что сейчас есть в ее арсенале. Думаю, у соперников настрой будет сумасшедшим, ведь это дерби на все времена.

- Какие предпосылки видите для успешного результата «Динамо»?

- Команда неплохо укомплектовалась. Пришли мастеровитые ребята, и теперь вопрос только в том, чтобы они быстрее сыгрались с новыми партнерами. Бителло только появился в команде, сыграл всего полтайма в кубковом матче. Правда, он забил, но все равно на адаптацию нужно время. И чем быстрее ребята сыграются, тем приличнее будут выглядеть в дальнейшем.

- У «Динамо» не все гладко: в последних двух матчах команда не смогла выиграть. Что об этомдумаете?

- Проблемы в обороне пока остаются. Для того чтобы побеждать, надо не пропускать совсем или пропускать на один мяч меньше соперника. И тут у «Динамо» не все так хорошо. Если команда научится не пропускать, то будет смотреться совсем по-другому. Это позволит играть в атаке без оглядки на свои ворота. Ребята будут знать, что сзади надежные партнеры, которые если что подчистят. В этом пока главная проблема подопечных Лички.

- В свете проблем «Динамо» в обороне не опасаетесь повторения сценария кубкового матча со «Спартаком»?

- Дважды в одну реку войти нельзя. Не надо забывать, что состав у «Динамо» был совсем другой. Тогда вышли футболисты, которые не так часто играют в основе. И потом, команда оказалась психологически не готова к тому, что предложил «Спартак». Те полчаса, когда был сделан результат, сыграли главную роль. Надеюсь, Личка и его ребята сделают выводы, и тот сценарий не повторится.

- У «Динамо» состав более-менее стабилен по сравнению со «Спартаком», где идет большая ротация и состав угадать практически невозможно. Получается, гостям будет попроще в этом плане?

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- С Абаскалем можно спорить. Одно дело, когда появляются два-три новых игрока в следующем матче, а когда больше половины состава меняется, для командной игры это очень плохо. У «Динамо» такого нет. Личка, мне кажется, будет делать ставку в игре на основных футболистов. Одна, максимум две позиции могут поменяться. А так, состав будет стабильный, как в последнем и предпоследнем матчах. Единственное, мне не понятно, кто будет играть в центре. Есть три игрока, и кому тренер отдаст предпочтение, можно гадать. Плюс серьезная проблема с Фоминым, который пропустил последний матч. Зато в кубковой игре очень прилично сыграли два опорника.

- Усложнит ли подготовку к матчу непредсказуемость «Спартака» в плане выбора состава, или «Динамо» не стоит отталкиваться от соперника?

- Всегда надо отталкиваться от себя. Плюс любой тренер хочет удивить соперника. Это тоже надо учитывать. Абаскаль тоже готовится к игре. Он тоже гадает, кто выйдет у «Динамо». Но «бело-голубым» угадать состав соперника будет еще сложнее, потому что для всех большая загадка – что у Абаскаля в голове. Но мне кажется, что спартаковцы будут отталкиваться от кубковой игры с «Динамо», потому что если брать первые полчаса того матча, я больше не видел такого «Спартака». За тридцать минут хозяева просто уничтожили «Динамо». Они забили четыре мяча и еще три стопроцентных момента могли забить.

- Какой итог матча кажется вам наиболее вероятным?

- Думаю, что в дерби будет результативная ничья.

Елена Григорьевская