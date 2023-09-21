Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петрушин: «Динамо» будет сложно угадать состав «Спартака», потому что для всех большая загадка – что у Абаскаля в голове» эксклюзив

21 Сентября 2023 • 19:40 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
23.09 19:00

Бывший тренер «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о дерби со «Спартаком».

- С оптимизмом смотрите на дерби, или есть волнение за результат для «Динамо»?

- Очень хочу надеяться, что результат окажется положительным для гостей, что команде удастся показать все лучшее, что сейчас есть в ее арсенале. Думаю, у соперников настрой будет сумасшедшим, ведь это дерби на все времена.

- Какие предпосылки видите для успешного результата «Динамо»?

- Команда неплохо укомплектовалась. Пришли мастеровитые ребята, и теперь вопрос только в том, чтобы они быстрее сыгрались с новыми партнерами. Бителло только появился в команде, сыграл всего полтайма в кубковом матче. Правда, он забил, но все равно на адаптацию нужно время. И чем быстрее ребята сыграются, тем приличнее будут выглядеть в дальнейшем.

- У «Динамо» не все гладко: в последних двух матчах команда не смогла выиграть. Что об этомдумаете?

- Проблемы в обороне пока остаются. Для того чтобы побеждать, надо не пропускать совсем или пропускать на один мяч меньше соперника. И тут у «Динамо» не все так хорошо. Если команда научится не пропускать, то будет смотреться совсем по-другому. Это позволит играть в атаке без оглядки на свои ворота. Ребята будут знать, что сзади надежные партнеры, которые если что подчистят. В этом пока главная проблема подопечных Лички.

- В свете проблем «Динамо» в обороне не опасаетесь повторения сценария кубкового матча со «Спартаком»?

- Дважды в одну реку войти нельзя. Не надо забывать, что состав у «Динамо» был совсем другой. Тогда вышли футболисты, которые не так часто играют в основе. И потом, команда оказалась психологически не готова к тому, что предложил «Спартак». Те полчаса, когда был сделан результат, сыграли главную роль. Надеюсь, Личка и его ребята сделают выводы, и тот сценарий не повторится.

- У «Динамо» состав более-менее стабилен по сравнению со «Спартаком», где идет большая ротация и состав угадать практически невозможно. Получается, гостям будет попроще в этом плане?

Реклама


- С Абаскалем можно спорить. Одно дело, когда появляются два-три новых игрока в следующем матче, а когда больше половины состава меняется, для командной игры это очень плохо. У «Динамо» такого нет. Личка, мне кажется, будет делать ставку в игре на основных футболистов. Одна, максимум две позиции могут поменяться. А так, состав будет стабильный, как в последнем и предпоследнем матчах. Единственное, мне не понятно, кто будет играть в центре. Есть три игрока, и кому тренер отдаст предпочтение, можно гадать. Плюс серьезная проблема с Фоминым, который пропустил последний матч. Зато в кубковой игре очень прилично сыграли два опорника.

- Усложнит ли подготовку к матчу непредсказуемость «Спартака» в плане выбора состава, или «Динамо» не стоит отталкиваться от соперника?

- Всегда надо отталкиваться от себя. Плюс любой тренер хочет удивить соперника. Это тоже надо учитывать. Абаскаль тоже готовится к игре. Он тоже гадает, кто выйдет у «Динамо». Но «бело-голубым» угадать состав соперника будет еще сложнее, потому что для всех большая загадка – что у Абаскаля в голове. Но мне кажется, что спартаковцы будут отталкиваться от кубковой игры с «Динамо», потому что если брать первые полчаса того матча, я больше не видел такого «Спартака». За тридцать минут хозяева просто уничтожили «Динамо». Они забили четыре мяча и еще три стопроцентных момента могли забить.

- Какой итог матча кажется вам наиболее вероятным?

- Думаю, что в дерби будет результативная ничья.

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Алексей Петрушин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Сентября
19:53 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «В этом сезоне «Зениту» будет чуть сложнее выиграть чемпионат» 1
19:36 · Россия. Премьер-лига
Дьяков — о конфликте Дзюбы с журналистом: «Игрок должен держать свои эмоции»
19:32 · Кубок России
​6 из 8 матчей в четвёртом туре Кубка России дошли до серии пенальти
19:26 · Россия. Премьер-лига
Булыкин объяснил, почему «Спартак» — фаворит в матче с «Динамо»
19:24 · Кубок России
«Оренбург» и «Факел» приберегли голы на серию пенальти, хозяева били лучше
17:50 · Россия. Премьер-лига
Смородская не верит в чемпионство «Краснодара» 1
17:43 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: Когда Промес и Бонгонда не в форме, «Спартак» смотрится блекло
17:34 · Россия. Премьер-лига
​Булыкин поделился ожиданиями от матча «Зенита» и «Локомотива»
17:25 · Россия. Премьер-лига
Александр Горшков: «Когда «Зенит» в оптимальном составе, ему сложно что-то противопоставить»
17:22 · Россия. Премьер-лига
​Булыкин: Дзюба выйдет на игру с «Зенитом» с реваншистским настроем
17:12 · Россия. Премьер-лига
Воробьёв — о Деограсии: «С адаптацией проблем не было»
16:59 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Динамо» хорошо усилилось и должно бороться за тройку
16:47 · Россия. Премьер-лига
Черчесов готов возглавить команду, которая находится в середине таблицы
16:46 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: Пока Абаскаль не определит костяк — результаты «Спартака» не улучшатся
16:45 · Кубок России
«Оренбург» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
Все новости
Рекомендуем