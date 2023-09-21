Назван комментатор предстоящего дерби «Спартак» - «Динамо»

Известный комментатор Георгий Черданцев будет работать на предстоящем столичном дерби, в котором «Спартак» примет на своём поле «Динамо».

Как сообщает «Матч ТВ», вместе с Черданцевым игру прокомментирует Александр Аксёнов.

Встреча девятого тура Российской премьер-лиги «Спартак» - «Динамо» состоится в субботу, 23 сентября. За всеми событиями матча можно будет следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.

На данный момент «красно-белые» занимают шестое место в чемпионате России, набрав 13 очков. Подопечные Марцела Лички располагаются на четвертой позиции, имея в своей копилке 15 баллов.