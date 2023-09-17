Деменко считает, что «Спартак» угадал с Бабичем

Экс-игрок сборной России Максим Деменко высказался об игре новичка «Спартака» Срджана Бабича.

Напомним, «красно-белые» приобрели защитника минувшим летом у «Альмерии».

«Считаю, что «Спартак» угадал с трансфером Бабича. Он быстро вписался в команду, главный тренер ему доверяет. Он будет прибавлять с каждой игрой», — приводит слова Деменко RT на русском.

27-летний футболист сыграл в трех матчах за «Спартак» и забил уже два гола.

На данный момент «красно-белые» занимают шестое место в РПЛ, имея в своем активе 13 очков.

Следующим соперником «Спартака» в чемпионате России станет «Динамо».