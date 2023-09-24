Умяров: «Получилось перезагрузиться во время паузы на сборные, выдохнули»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о победе над «Динамо» (1:0) в матче девятого тура РПЛ.

Отметим, что это уже второй успех «красно-белых» кряду. По словам Умярова, международный перерыв, который был в начале сентября, помог игрокам «Спартака» перезагрузиться.

«Мы всегда боремся за три очка. Понятно, это старинное дерби, в данной ситуации мы обязаны были побеждать, что и сделали. Получилось перезагрузиться во время паузы на сборные, выдохнули», — цитирует Умярова Sport24.

В девяти турах РПЛ «Спартак» набрал 16 очков и расположился на четвёртой строчке в турнирной таблице.