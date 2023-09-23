Ловчев попытался объяснить отсутствие Джикии в составе «Спартака»

Бывший спартаковец, футбольный эксперт Евгений Ловчев попытался объяснить отсутствие Георгия Джикии в составе «красно-белых» на вечернюю игру против столичного «Динамо». Напомним, что Джикия не появился в центре обороны его команды с первых минут – вместо него там на пару с Срджаном Бабичем оказался Алексис Дуарте.

«Неожиданность для меня — то, что нет Джикии в составе. Значит, что-то такое во взаимоотношениях внутри коллектива происходит. Для меня непонятно, почему Джикия не попадает в состав. Однозначно — он сильнее Дуарте, однако играет на поле парагваец», - пишет Ловчев в своём телеграм-канале.

Напомним, что дерби «Спартака» и «Динамо» активно идёт к концу, пошла последняя 15-минутка основного времени, единственный гол на седьмой минуте оформил Тео Бонгонда.