Кечинов объяснил, почему ждёт победы «Спартака» над «Динамо»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящем дерби, в котором «красно-белые» примут «Динамо».

«Завтра я жду победы «Спартака», потому что я считаю, что состав, игроки сильнее, и в атаке спартаковцы играют мастеровитее, что ли, хитрее», — цитирует Кечинова портал «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что в последних матчах «Спартак» стал надежнее действовать в обороне, поэтому у команды больше шансов на победу.

Встреча девятого тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Динамо» состоится завтра, 23 сентября. Стартовый свисток арбитра запланирован на 19:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию поединка.