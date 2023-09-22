Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов объяснил, почему ждёт победы «Спартака» над «Динамо»

22 Сентября 2023 • 16:16 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
23.09 19:00

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящем дерби, в котором «красно-белые» примут «Динамо».

«Завтра я жду победы «Спартака», потому что я считаю, что состав, игроки сильнее, и в атаке спартаковцы играют мастеровитее, что ли, хитрее», — цитирует Кечинова портал «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что в последних матчах «Спартак» стал надежнее действовать в обороне, поэтому у команды больше шансов на победу.

Встреча девятого тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Динамо» состоится завтра, 23 сентября. Стартовый свисток арбитра запланирован на 19:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию поединка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Валерий Кечинов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
23.09.23 в 14:00
Крылья Советов Крылья Советов
Сочи Сочи
2.13 3.90 3.30
Видео
23.09.23 в 16:30
Балтика Балтика
Ахмат Ахмат
2.65 3.60 2.65
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Сентября
16:44 · Россия. Премьер-лига
«Бабич – лидер на поле» — Кристофер Мартинс
16:38 · Россия. Премьер-лига
В «Ахмате» рассказали, когда Садулаев сможет вернуться на поле
16:24 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: Джикия даже не в лучшем состоянии сильнее Дуарте
16:16 · Россия. Премьер-лига
Кечинов объяснил, почему ждёт победы «Спартака» над «Динамо»
16:15 · Россия. Премьер-лига
​22-летнему колумбийцу грозит тюремный срок после приезда на просмотр в топ-клуб России
16:04 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: Победа над «Динамо» пойдёт «Спартаку» на пользу в плане психологии
15:45 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов: «Романцев точно не возглавит «Спартак»
15:28 · Россия. Премьер-лига
​Сухина покинул «Факел» официально
15:26 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «В матче «Спартак» — «Динамо» обороняться никто не будет»
15:10 · Россия. Премьер-лига
Смирнов: «У Абаскаля хорошие идеи, но не хватает стабильности»
15:00 · Россия. Премьер-лига
Булыкин рассказал, от чего зависит возможное назначение Черчесова в «Локомотив»
14:58 · Россия. Премьер-лига
Гранат оценил матч «Спартака» и «Динамо» в девятом туре РПЛ
14:54 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Смирнов рассказал, почему выбрал «Спартак», а не ЦСКА
14:39 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Краснодара» Пикущак: «Уровень РПЛ упал по качеству игроков»
14:36 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Пари НН»: «У нас хорошие отношения с «Зенитом»
Все новости
Рекомендуем