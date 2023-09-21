Личка: «С «Зенитом» можно бороться»

Главный тренер столичного «Динамо» Марцел Личка оценил возможность борьбы с «Зенитом» за чемпионский титул Премьер-лиги.

«Думаю, да, с «Зенитом» можно бороться, этот сезон это явно показывает. Да, у них хороший состав, есть качество. Чемпионат длинный, произойти может все, что угодно», — заявил чешский специалист в интервью «РБ Спорт». По его словам, «Краснодар» подтверждает реальность борьбы за «золото», для которой важно сохранять стабильность в результатах.

Напомним, что после восьми туров «Зенит» находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата, отставая на одно очко от «Краснодара». «Динамо» занимает четвёртую строчку с четырьмя баллами отставания от лидера.