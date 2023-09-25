Камоцци: Бабич — лидер «Спартака»

Бывший советник президента «Спартака» Франко Камоцци оценил игру нового защитника «красно-белых» Срджана Бабича.

«На данный момент Бабич показывает хорошую игру, он лидер команды. «Спартак» — молодцы, что нашли такого игрока», — заявил итальянский функционер в интервью «РБ Спорт». По его мнению, для окончательного вывода по сербскому новичку должно пройти больше времени.

Напомним, что Бабич присоединился к «Спартаку» прошедшим летом, перейдя из испанской «Альмерии», подписав контракт до 2026 года. В пяти матчах за «красно-белых» во всех турнирах Срджан забил два гола.