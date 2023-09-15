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В «Динамо» оценили летнюю трансферную кампанию клуба

15 Сентября 2023 • 21:30 Комментировать
Спартак Москва
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Динамо Москва
23.09 19:00

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поделился комментарием о минувшей трансферной кампании клуба.

«У нас было бурное трансферное окно, мы закрыли все позиции, которые планировали. С точки зрения трансферов на вход все планы мы выполнили, а дальше будем смотреть», — передает слова функционера «Чемпионат».

На данный момент «Динамо» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 15 набранных очков.

23 сентября подопечные Марцела Лички на выезде сыграют со «Спартаком». Матч девятого тура РПЛ должен будет стартовать в 19:00 по московскому времени.

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