Гладилин: Промес — лидер «Спартака», но не могу назвать его лучшим в РПЛ

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о нападающем столичного клуба Квинси Промесе.

«Квинси — лидер «Спартака», он показывает отличную игру. Но назвать его лучшим футболистом РПЛ прямо сейчас я не могу, поскольку есть качественные легионеры в «Зените» и ЦСКА», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что если «Спартак» отлично проведет весь оставшийся сезон, тогда Промес сможет получить награду лучшего игрока, ведь такие призы зависят от результатов.

В текущей кампании 31-летний нидерландец принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре гола и стал автором шести ассистов.