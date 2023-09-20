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Гладилин: Промес — лидер «Спартака», но не могу назвать его лучшим в РПЛ

20 Сентября 2023 • 17:35 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
23.09 19:00

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о нападающем столичного клуба Квинси Промесе.

«Квинси — лидер «Спартака», он показывает отличную игру. Но назвать его лучшим футболистом РПЛ прямо сейчас я не могу, поскольку есть качественные легионеры в «Зените» и ЦСКА», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что если «Спартак» отлично проведет весь оставшийся сезон, тогда Промес сможет получить награду лучшего игрока, ведь такие призы зависят от результатов.

В текущей кампании 31-летний нидерландец принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре гола и стал автором шести ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Валерий Гладилин Квинси Промес
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