Бондаренко поделился мнением о матче между «Спартаком» и «Динамо»

Бывший тренер сборной Мозамбика Виктор Бондаренко поделился мнением о матче девятого тура Российской премьер-лиги, в котором «красно-белые» одержали победу над «Динамо» со счётом 1:0.

Специалист отметил, что давно не видел в деле «Спартак», и первое, что бросилось в его глаза, было изменение философии.

«Восемь игроков дисциплинированно отходили за линию мяча. С вратарем получалось девять. При этом в обороне все работали очень добросовестно, бились буквально за каждый мяч», - приводит слова Бондаренко bobsoccer.ru.

Стоит отметить, что подопечные Гильермо Абаскаля третий матч подряд сыграли «на ноль».