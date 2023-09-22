​Мартинс рассказал, что общается с Жиго

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал, что поддерживает связь с защитником Самуэлем Жиго, который раньше выступал за клуб.

Напомним, что в конце января 2022 года Жиго перешёл из «Спартака» в «Марсель», но ещё полгода провёл в Москве в аренде.

«Периодически списываемся. Я очень ценю это общение, потому что Самуэль - человек, который очень помог мне адаптироваться в «Спартаке», стать здесь своим. Подсказывал во всём - в плане знакомства с русским языком, с городом, с клубом», - слова Мартинса приводятся на сайте «Спартака».

В настоящий момент «Спартак» готовится к московскому дерби против «Динамо». Команды сыграют в субботу, 23 сентября. Стартовый свисток на «Открытие Арене» прозвучит в 19:00 по московскому времени.