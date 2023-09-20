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Защитник «Спартака» Маслов признался, что мог уйти в аренду

20 Сентября 2023 • 09:25 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
23.09 19:00

Защитник «Спартака» Павел Маслов признался, что минувшим летом мог перейти в другой клуб на правах аренды.

«Да, у нас был разговор с Абаскалем насчёт этого. Уйти в аренду? Наверное, мог. Это лучше спросить у моего представителя», — цитирует Маслова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что защитник имел возможность перейти в воронежский «Факел», однако сам Маслов отказался от такого варианта.

В текущем сезоне Маслов провёл за «Спартак» одну игру, в которой результативными действиями отметиться не сумел. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего россиянина в 1 миллион евро.

После восьми туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Павел Маслов
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