Защитник «Спартака» Маслов признался, что мог уйти в аренду

Защитник «Спартака» Павел Маслов признался, что минувшим летом мог перейти в другой клуб на правах аренды.

«Да, у нас был разговор с Абаскалем насчёт этого. Уйти в аренду? Наверное, мог. Это лучше спросить у моего представителя», — цитирует Маслова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что защитник имел возможность перейти в воронежский «Факел», однако сам Маслов отказался от такого варианта.

В текущем сезоне Маслов провёл за «Спартак» одну игру, в которой результативными действиями отметиться не сумел. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего россиянина в 1 миллион евро.

После восьми туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков.