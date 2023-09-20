Защитник «Спартака» Маслов признался, что мог уйти в аренду

Защитник «Спартака» Павел Маслов признался, что минувшим летом мог перейти в другой клуб на правах аренды.
«Да, у нас был разговор с Абаскалем насчёт этого. Уйти в аренду? Наверное, мог. Это лучше спросить у моего представителя», — цитирует Маслова «Спорт-Экспресс».
Ранее сообщалось, что защитник имел возможность перейти в воронежский «Факел», однако сам Маслов отказался от такого варианта.
В текущем сезоне Маслов провёл за «Спартак» одну игру, в которой результативными действиями отметиться не сумел. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего россиянина в 1 миллион евро.
После восьми туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков.
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