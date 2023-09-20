Пискарёв: «В целом «Спартак» в Нижнем понравился»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Пискарёв остался под впечатлением от игры «красно-белых» в матче против «Пари НН» в Кубке России. напомним, команда Гильермо Абаскаля разгромила своих соперников со счётом 3:0.

«В целом «Спартак» в Нижнем понравился. С поправкой на силу соперника, разумеется», – сказал Пискарёв в беседе с Bobsoccer.

Напомним, «Спартак» в Российской премьер-лиге сейчас занимает шестое место. В последнем туре команда Гильермо Абаскаля обыграла «Сочи» с минимальным счётом 1:0. До этого «красно-белые» не могли победить в чемпионате четыре матча подряд.