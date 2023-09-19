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Александр Мостовой: «Динамо» постоянно допускает глупые ошибки» эксклюзив

19 Сентября 2023 • 15:00 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
23.09 19:00

Бывший российский футболист Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым высказался о нынешней форме «Динамо».

- «Динамо» сейчас штормит. Команда по составу хорошая, но стабильности нет. Вот в матче с «Нижним»: как можно, ведя в счёте, пропустить в конце контратаку? Ну, это же простые вещи. Это глупая ошибка, а «Динамо» эти ошибки допускает постоянно. У него есть состав, поэтому оно держатся на плаву. А моменты есть очень непонятные в его игре. Посмотрим, что будет дальше», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Александр Мостовой
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