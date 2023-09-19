Бывший российский футболист Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым высказался о нынешней форме «Динамо».

- «Динамо» сейчас штормит. Команда по составу хорошая, но стабильности нет. Вот в матче с «Нижним»: как можно, ведя в счёте, пропустить в конце контратаку? Ну, это же простые вещи. Это глупая ошибка, а «Динамо» эти ошибки допускает постоянно. У него есть состав, поэтому оно держатся на плаву. А моменты есть очень непонятные в его игре. Посмотрим, что будет дальше», - сказал Мостовой.