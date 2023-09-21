Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Стала известна стоимость самого дорого билета на матч «Спартак» - «Динамо»

21 Сентября 2023 • 13:02 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
23.09 19:00

Стала известна стоимость билетов на центральный матч девятого тура РПЛ «Спартак» Москва – «Динамо» Москва, который состоится 23 сентября 2023 года в 19:00 по московскому времени.

На официальном сайте московского «Спартака» самый дешёвый билет можно приобрести на сектор D123, расположенный за воротами, стоимость которого начинается от 1 800 рублей на момент публикации новости. Самый дорогой же билет продаётся на центральную трибуну категории Platinum и стоит 35 000 рублей.  

Обращаем ваше внимание, что для посещения мероприятия необходимо также иметь карту болельщика.

Текстовая трансляция матча пройдёт на нашем сайте.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Сентября
14:17 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» рассказали о том, как проходит восстановление Тавареша
14:07 · Россия. Премьер-лига
Дасаев оценил прохождение Карасёвым судейских сборов УЕФА
14:02 · Россия. Премьер-лига
Личка: «С «Зенитом» можно бороться»
13:58 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Рубина» Безруков: «Футболисты уже привыкли слышать разное»
13:49 · Россия. Премьер-лига
Михайлов: «В «Пари НН» я перешёл никем, а ушёл статусным футболистом»
13:43 · Кубок России
Точилин оценил игру вратаря ЦСКА Торопа в матче Кубка России
13:39 · Россия. Мелбет-Первая лига
Президент «Торпедо»: «У нас полное доверие Клотету»
13:31 · Россия. Премьер-лига
Масалитин — о победе ЦСКА над «Сочи»: «Федотов всё экспериментирует с составом, а игры как не было, так и нет»
13:30 · Россия. Премьер-лига
Алексей Евсеев выбрал между Месси и Роналду 2 эксклюзив
13:25 · Россия. Премьер-лига
Лещук оценил подписание вратаря БАТЭ Кудравца
13:18 · Кубок России
Васютин: Главное, что после 0:2 переломили игру
13:16 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» Иванов: «Мы не едем в Краснодар, чтобы сдаться»
13:12 · Кубок России
Ерохин: Забили «Ахмату» три, могли больше
13:05 · Россия. Премьер-лига
Круговой оценил важность предстоящего матча против «Локомотива»
13:05 · Россия. Премьер-лига
Алексей Евсеев: «Я горд, что закончил академию «Зенита» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем