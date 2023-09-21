​Стала известна стоимость самого дорого билета на матч «Спартак» - «Динамо»

Стала известна стоимость билетов на центральный матч девятого тура РПЛ «Спартак» Москва – «Динамо» Москва, который состоится 23 сентября 2023 года в 19:00 по московскому времени.

На официальном сайте московского «Спартака» самый дешёвый билет можно приобрести на сектор D123, расположенный за воротами, стоимость которого начинается от 1 800 рублей на момент публикации новости. Самый дорогой же билет продаётся на центральную трибуну категории Platinum и стоит 35 000 рублей.

Обращаем ваше внимание, что для посещения мероприятия необходимо также иметь карту болельщика.

Текстовая трансляция матча пройдёт на нашем сайте.