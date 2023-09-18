Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: «Я забил больше мячей, чем волос у Абаскаля на голове»

18 Сентября 2023 • 15:37 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Динамо Москва
23.09 19:00

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на критику в свой адрес со стороны главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«А кто такой Абаскаль? я забил больше мячей, чем волос у Абаскаля на голове. (Смеётся.) Просто правда никому не нравится», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Напомним, Абаскаль возглавил «Спартак» летом прошлого года, ранее он работал в швейцарском «Базеле» и греческом «Волосе». После восьми туров текущего розыгрыша чемпионата России «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Гильермо Абаскаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
sierge
18 Сентября 2023 в 15:47
Хорошо что только на голове)
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Сентября
15:37 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Я забил больше мячей, чем волос у Абаскаля на голове» 1
15:28 · Россия. Премьер-лига
​Тюкавин рассказал, в какой топ-лиге хочет поиграть
15:23 · Россия. Премьер-лига
Футболист «Краснодара» Сперцян: «Мой переход в другой российский клуб невозможен»
15:21 · Россия. Премьер-лига
​Селюк назвал Камоцци «жуликом номер один»
15:12 · Россия. Премьер-лига
Озбилиз: «Промеса уже можно назвать легендой «Спартака»
15:12 · Россия. Премьер-лига
Директор «Оренбурга»: «Латиноамериканские игроки всегда кричат о двойных или тройных премиальных»
14:58 · Россия. Премьер-лига
Пятницкий: «Абаскаль не годится для «Спартака»
14:28 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов: «Провальной работы у Хохлова в «Сочи» я не видел»
14:17 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «С Бариновым всё нормально»
13:59 · Россия. Премьер-лига
​Деограсия – об адаптации: «Мы ещё узнаём друг друга»
13:56 · Россия. Премьер-лига
​В «Динамо» рассказали, как подписали Бителло за меньшие деньги
13:53 · Россия. Премьер-лига
Сперцян - о срыве трансфера в Европу: «Я немного расстроился»
13:50 · Россия. Премьер-лига
​Деограсия объяснил прогресс «Оренбурга»
13:11 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Оренбурга» Вера: «В матче с «Локомотивом» была наша очередь побеждать»
13:05 · Россия. Премьер-лига
Самсонов: «Дзюба постоянно шутил, у него рот не закрывался» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем