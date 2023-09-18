Мостовой: «Я забил больше мячей, чем волос у Абаскаля на голове»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на критику в свой адрес со стороны главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«А кто такой Абаскаль? я забил больше мячей, чем волос у Абаскаля на голове. (Смеётся.) Просто правда никому не нравится», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Напомним, Абаскаль возглавил «Спартак» летом прошлого года, ранее он работал в швейцарском «Базеле» и греческом «Волосе». После восьми туров текущего розыгрыша чемпионата России «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков.