​Булыкин: «Вижу много негатива в матче «Спартака» с «Динамо»

Выступавший в прошлом за московское «Динамо» и сборную России нападающий Дмитрий Булыкин дал понять, что его не особо впечатлила главная игра девятого тура российского чемпионата - матч между «Спартаком» и «Динамо». По его словам, обе команды допускали много брака, а «Спартаку» повезло чуть лучше использовать свой голевой шанс.

- У «Динамо» не получилось реализовать моменты, а «Спартак» свой шанс использовал. Я вижу в этом матче много негатива — начиная браком и плохой игрой в обороне и заканчивая тем, что в каждой команде было всего по три россиянина в основе, - цитирует слова Булыкина Газета.Ru.

В следующем туре чемпионата московский «Спартак» сыграет в Самаре с «Крыльями Советов».