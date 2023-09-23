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​Булыкин: «Вижу много негатива в матче «Спартака» с «Динамо»

23 Сентября 2023 • 23:29 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Динамо Москва
окончен

Выступавший в прошлом за московское «Динамо» и сборную России нападающий Дмитрий Булыкин дал понять, что его не особо впечатлила главная игра девятого тура российского чемпионата - матч между «Спартаком» и «Динамо». По его словам, обе команды допускали много брака, а «Спартаку» повезло чуть лучше использовать свой голевой шанс.

- У «Динамо» не получилось реализовать моменты, а «Спартак» свой шанс использовал. Я вижу в этом матче много негатива — начиная браком и плохой игрой в обороне и заканчивая тем, что в каждой команде было всего по три россиянина в основе, - цитирует слова Булыкина Газета.Ru.

В следующем туре чемпионата московский «Спартак» сыграет в Самаре с «Крыльями Советов».


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Дмитрий Булыкин
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