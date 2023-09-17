Кечинов: В работе Абаскаля сейчас не всё нормально

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов подвёл итоги матча восьмого тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб на своём поле переиграл «Сочи» со счётом 1:0.

Эксперт отметил, что победа получилась очень сложной, но важной для «красно-белых», однако он считает, что в работе главного тренера Гильермо Абаскаля сейчас не всё нормально.

«Ещё недавно команда находилась на девятом месте — это не может быть нормальным. Руководство после первого круга будет оценивать, куда движется «Спартак», и не приведёт ли работа Абаскаля в тупик», - приводит слова Кечинова «Чемпионат».