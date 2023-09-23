Гаврилов — о дерби «Спартак» - «Динамо»: «Обе команды нестабильны, поэтому шансы равны»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов поделился комментарием о предстоящем дерби, в котором «красно-белые» примут на своей арене «Динамо».

«Буду болеть за «красно-белых». Не знаю, какой итоговый счет будет. Обе команды нестабильны, поэтому шансы равны. Плюс играет фактор того, что это дерби», — приводит слова Гаврилова Metaratings.

На вопрос о том, сможет ли «Спартак» побороться за трофей с «Зенитом» эксперт ответил, что в российском чемпионате возможно все.

После восьми туров «красно-белые» занимают шестое место в РПЛ. «Динамо» располагается на две строчки выше.

Очное противостояние команд пройдет 23 сентября и начнется в 19:00 по мск. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.