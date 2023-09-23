Бонгонда: «В третий раз сыграли на ноль, я думаю, что это что-то да значит»

Лучший футболист матча «Спартак» - «Динамо» Тео Бонгонда поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Вы настолько спокойно выглядите. Все-таки у вас индивидуальный приз плюс победа в дерби. Что чувствуете?

- Я действительно счастлив, счастлив за команду, мы сыграли на ноль в третий раз. Это просто здорово, думаю, сегодня каждый из нас должен быть счастлив.

- Удивительно, что нападающий говорит о том, что здорово сыграть на ноль, и говорит об игре обороны. Оборонительная игра - это было самое тревожное до того, как перестали пропускать?

- На самом деле если ты не пропускаешь и забиваешь, это дает тебе возможность набрать три очка. Но мне кажется, что в этих матчах мы играем более сконцентрировано и не только в атаке, но и в обороне. Мы начали этот сезон неплохо, но пропускали. Сейчас мы уже третий раз сыграли на ноль. Я думаю, что это что-то да значит.

- То, что Бабич появился в центре обороны, это недостающее звено? Чувствуется, что оборона теперь выглядит очень гармонично и крепко?

- Бабич - прекрасный игрок и очень сильный защитник. Мне доводилось и раньше против него играть. Но у нас есть и другие футболисты, которые тоже вносят вклад. Не нужно умалять их заслуги. Бабич - молодец, и вся команда тоже.

- Насколько сегодня «Спартак» был близок по игре к идеальному?

- Здорово, что мы сегодня победили, нельзя назвать этот матч идеальным, оптимальным. Тем не менее, мы много работаем на тренировкам. Но лично мне ближе сыграть неважно и победить, нежели сыграть великолепно и проиграть. Конечно, нужен баланс, мы работаем и идем вперед. Сегодня мы снова сыграли на ноль и одержали победу. Это здорово.