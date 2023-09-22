Известна главная трансферная задача столичного «Спартака» на грядущую зиму. По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» - это подписание парагвайского форварда из «Торино» Антонио Санабрии.

Нападающему 27 лет, выступает парагваец за свой нынешний клуб с зимы 2021 года. Контракт футболиста с «Торино» действует ещё два года, до переезда в Турин игрок выступал за «Бетис».

Санабрия является воспитанником «Серро Портеньо» и «Барселоны», играл в юношеских командах каталонского гранда и за «Барселону Б», после в разное время принадлежал «Сассуоло», «Роме», хихонскому «Спортингу» и «Дженоа». Провёл 27 матчей за национальную сборную Парагвая, забил два гола. Transfermarkt оценивает потенциального спартаковца в 10 млн евро.

Напомним, что летне-осенняя часть сезона в исполнении «Спартака» проходит неоднозначно. В национальном первенстве «красно-белых» штормит, клуб идёт на шестом месте с 13 очками перед девятым туром.

Что касается Кубка России, то групповой раунд пока «красно-белые» проходят без поражений, забронировав первое место в группе D после четырёх туров.

В грядущем туре Премьер-лиги подопечные Гильермо Абаскаля примут столичное «Динамо».